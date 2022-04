Miss Curvy Rhône-Alpes élue Miss Curvy 2022

Cette CPE de 30 ans originaire de l'Ain a remporté le concours devant Miss Curvy Alsace, élue 1e Dauphine, et Miss Curvy Lorraine, élue 2e Dauphine. L'élection se déroulait samedi en Aquitaine.

Célibataire et sans enfants, Aline Millefiori avait déjà remporté le titre de Miss Curvy Rhône-Alpes en mai 2021.

Ce concours a pour but de "montrer aux jeunes filles et femmes dites rondes que l'appartenance au standard des magazines ne reflète pas la France de nos jours" et de "combattre toutes les formes de discriminations en raison de la corpulence physique".