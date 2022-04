Trafic présumé d'anabolisants : Eric Favre se confie sur sa "descente aux enfers"

Ce week-end, Eric Favre s'est confié à la chaîne The Rob et revient sur ses six mois et demi de prison, ainsi que sa "descente aux enfers", ce "coup de massue" qui a brisé sa success-story.

Et c'est en plutôt bons termes qu'il narre son expérience derrière les barreaux. Même si la nuit de son arrivée, il entend des prisonniers promettre de le "défoncer" le lendemain matin.

"J'ai été un prisionnier modèle", raconte Eric Favre, qui évoque même une "très belle expérience humaine". "Au bout de 2,3 mois, les mecs avaient tous des T-Shirt Eric Favre. (...) J'ai entraîné des boxeurs", poursuit le Lyonnais.

Lorsqu'il a appris qu'il allait quitter Corbas en novembre 2019, Eric Favre a fondu en larmes.

Puisqu'il lui est interdit d'entrer en contact avec ses fils et sa compagne, également interpellés dans cette affaire, il était assigné à résidence chez sa tante âgée de 75 ans. "Il me restait 200 euros sur mon compte, ils m'ont tout saisi. (...) J'ai dû réorganiser ma vie en repartant à zéro car tout le monde s'est barré", explique Eric Favre, qui dévoile ainsi la dure réalité qui se cache souvent derrière ce genre de faits divers.

Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours, et Eric Favre est sous contrôle judiciaire, visé par dix chef d'inculpations. "J'ai confiance en moi et en la justice, mais je suis face à une bombe atomique. Tout est 100% à charge. (...) Il faudrait être complètement débile mental pour rentrer dans ce créneau qui est dangereux, qui ne rapporte pas autant de pognon que ça et qui demande d'organiser un réseau mafieux. (...) Il n'y a rien de tout ça. (...) Je n'ai jamais vendu un produit à qui que ce soit", conclut l'entrepreneur.