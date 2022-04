Des policiers pris à partie près de Lyon, un jeune de 22 ans interpellé

Les faits s'étaient déroulés la veille, place Jean Moulin. Des policiers en patrouille avaient été insultés et visés par des projectiles par des individus "particulièrement virulents et violents". Les forces de l'ordre avaient été frappées alors qu'elles tentaient de procéder à des interpellations. Deux agents ont été blessés au visage et quatre plaintes ont été déposées.

Le suspect, formellement identifié et interpellé dans le quartier, a reconnu les faits. Présenté au parquet ce mercredi, l'individu doit être placé sous contrôle judiciaire.