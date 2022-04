L’OL confirme avoir été approché par de nouveaux investisseurs après le départ de Pathé et IDG

Il y a un peu plus d’un mois, l’Olympique Lyonnais officialisait la volonté des deux actionnaires principaux (et historique pour le premier cité) du club, Pathé et IDG Capital, de céder leurs parts. Pour rappel, les deux entités détiennent environ 39% du capital social d'OL Groupe.

Les deux groupes avaient alors mandaté la banque d'investissement Raine pour "évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club".

Via un communiqué publié ce vendredi matin, OL Groupe confirme que des investisseurs "ont manifesté leur intérêt en vue d’une opération permettant le désengagement" des deux partenaires liés au club de Jean-Michel Aulas. Sans toutefois dire combien.

Dans un article publié jeudi, le site Bloomberg indiquait qu’au moins six offres avaient été reçues par la direction du club rhodanien, notamment de la part d'investisseurs américains.

Malgré la possible reprises des parts de Pathé et IDG Capital, ces désistements restent terribles pour OL Groupe qui fête cette année les 15 ans de son entrée en bourse.

Pour les supporters lyonnais, cela peut toutefois sonner comme un renouveau pour le club avec de nouveaux fonds, peut-être, si on rêve un peu, illimités comme ceux du PSG. Depuis des années, Jean-Michel Aulas multiplie les contacts avec les pays du Golfe. Sans succès jusqu'à présent.