OL - Montpellier : les ultras seront là mais ne chanteront pas

A l’approche de la fin d’une saison catastrophique et après une énième défaite à l’extérieur, les groupes d’ultras des virages Nord et Sud du Groupama Stadium ont une nouvelle fois prévu de manifester leur mécontentement lors d’OL - Montpellier ce samedi à 17h.

Cependant et contrairement au dernier match à domicile (6-1 contre Bordeaux), les parcages réservés aux Bad Gones et aux Lyon1950 devraient bien être remplis. Les deux entités ont indiqué sur les réseaux sociaux leur souhait de retourner s’asseoir dans les gradins puisque, comme le dit le communiqué du Virage Sud, "l’essence même de notre (celle des ultras, ndlr) existence est d’être là où joue l’OL, le club et non ceux qui portent son maillot".

Tout comme les dirigeants du Virage Nord, ils refuseront d’animer les tribunes et laisseront libres leurs sympathisants de leur façon de vivre l’avant-dernier match à domicile. Il se pourrait donc que quelques timides chants accompagnent les joueurs dans la course presque impossible à l’Europe.

Des banderoles de protestations pourraient également fleurir ici et là. Tous les suiveurs de l’OL espèrent désormais que les Gones se montrent à la hauteur pour sauver ce qu’il reste à sauver de cet exercice 2021/2022.