Aulas évoque son départ : que s’est-il passé en marge d’OL - Montpellier au Groupama Stadium ? 

Au coup de sifflet final du match OL - Montpellier que les Lyonnais ont gagné 5-2 ce samedi, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur les échanges d’insultes entre Karl Toko Ekambi et une partie des supporters présents au Groupama Stadium.

Pour bien comprendre la situation, il faut remonter à la 68e minute de la rencontre. Karl Toko Ekambi inscrit un but et s’en va célébrer celui-ci en chambrant les supporters lyonnais. Il a posé son doigt sur sa bouche pour leur demander de cesser les critiques à l’encontre des joueurs qui réalisent une très mauvaise saison.

Ainsi, pour le reste de la rencontre, l’attaquant camerounais a été la cible de sifflement et de gestes grossiers dès lors qu’il touchait le ballon. Un acharnement insupportable pour le joueur qui, on le voit sur des images Prime Video au ralenti, a lui aussi eu des mots durs envers ses détracteurs. "Je vous nique vos mères (sic)", peut-on lire sur les lèvres du numéro 7.

L’ambiance était donc électrique dans le stade et Jean-Michel Aulas a demandé au speaker d’adresser un message en son nom à ces ultras chahuteurs. Joffrey Dassonville a ainsi prié, en vain, les perturbateurs de cesser de déstabiliser les Gones sur le terrain.

A la fin du match, le service de sécurité a escorté Karl Toko Ekambi pour éviter que la situation ne s’envenime encore plus. Un groupe de supporters a donc essayé de rentrer dans la zone mixte pour avoir une explication avec l’ailier.

Si l’échange n’a pas eu lieu, Jean-Michel Aulas s’est montré tout de même préoccupé par la situation. Après avoir admis que l’OL vivait un "cauchemar depuis quelque temps", il a prôné pour une désescalade et a promis d’aller voir ce groupe de supporters belliqueux.

Il a également dénoncé une "situation qui n’est pas acceptable". "Si cela doit perdurer, je préfère m’en aller", a poursuivi celui qui n’avait encore jamais évoqué un départ de sa personne à la tête de l’institution.

Le capitaine Moussa Dembélé a lui aussi défendu son coéquipier : " les supporters doivent nous encourager (…) cette année, ils nous ont plus porté préjudice (…) certains oublient que ce n’est que du football". Le coach Peter Bosz a quant à lui avoué sa stupéfaction : "je ne comprends pas et heureusement je n’étais pas le seul. Le reste du public a encouragé Karl (…) on est tous de la famille OL".

La fracture entre les plus fervents supporters et l’effectif actuel semble donc encore plus profonde qu’avant cette belle victoire lyonnaise. Cela affectera-t-il le groupe pour son déplacement à Marseille dans une semaine ?