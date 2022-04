Près de Lyon : les jeunes sont trop bruyants, il tire au plomb en bas de son immeuble

Il était presque 20h avenue Roger-Salengro quand un groupe de jeunes gens s'est formé en cette période de vacances scolaires. Cependant, comme le rapporte Le Progrès, un habitant âgé de 74 ans n'a pas pu supporter le bruit qui se dégageait de cet attroupement.

Il a alors dégainé son pistolet à air comprimé pour tirer des billes de plomb sur les jeunes depuis le troisième étage de sa résidence, sans toucher personne. Très vite averti, un équipage de la BAC est intervenu pour interpeller le suspect qui s'est laissé embarquer au poste de police.

L'arme non létale a été saisie et la personne âgée a été placée en garde à vue tandis qu'une enquête est en cours. Depuis quelques semaines, les nuits villeurbannaises sont de plus en plus bruyantes notamment à cause de tirs de pétards et de mortiers d'artifice.

Il est possible que cet homme fasse partie de ces riverains à bout de nerfs, ce qui n'excusera pas son action.