OM - OL : l'Olympico de tous les dangers

Ils y affronteront des Marseillais confortablement installés sur leur fauteuil de dauphin du désormais champion de France PSG. Une rencontre de tous les dangers donc pour les joueurs de Peter Bosz qui voient leur chance de qualification en coup d'Europe s'amoindrir de jour en jour.

Mais le coach ne perd pas espoir. "Avec les quatre matchs restants, il y a beaucoup de choses à gagner", a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant match. Le Néerlandais reconnait cependant le manque de "stabilité" de ses hommes lors des rencontres à l'extérieur.

Il faudra donc que les Gones redoublent d'efforts pour obtenir un résultat dans le sud, d'autant plus qu'une éventuelle victoire permettrait de réduire un peu la fissure qui s'est créée avec les supporters. Et comme l'a signalé Peter Bosz, les Lyonnais appréciera un peu plus de fraîcheur que les Marseillais qui ont perdu face à Feyenoord en Europa League jeudi dernier.

Ce match a également permis de "montrer les faiblesses de l'OM, mais également les forces notamment offensives". Les défenseurs devront donc être très attentifs aux déplacements de Dimitri Payet qui a pour habitude de briser les lignes au milieu du terrain.

Côté effectif, il faudra faire sans les blessés habituels. Maxence Caqueret est toujours incertain tandis qu'Anthony Lopes se remet de sa blessure à l'épaule. Le portier lyonnais est bien dans le groupe en partance pour la cité phocéenne. Il a affirmé que l'équipe "avançait dans le bon sens en faisant étape par étapes". Pour lui et ses coéquipiers, tant qu'une qualification européenne est "mathématiquement faisable", il faut "y croire jusqu'au bout".

L'Olympique Lyonnais parviendra-t-il à sauver une saison complètement ratée ? Éléments de réponses ce dimanche à 20h45.