Japan Touch Haru et Geek Touch enfin de retour près de Lyon

Après trois années d’absence, la 7e Japan Touch Haru et la 5e Geek Touch reviennent à Eurexpo. Le parc d’exposition accueillera ces deux salons réunis en un évènement pour toutes les personnes passionnées de pop et geek culture, mais aussi les plus curieux qui souhaitent découvrir un nouvel univers.

De nombreux décors immersifs telles que ceux de The Walking Dead à Matrix, la salle des coffres de la Casa De Papel, le Central Perk de Friends, la Plateforme 9 d’Harry Potter, mais aussi le Salon de Stranger Things, et bien d’autres seront présents. Différents pôles de jeux et jouets avec des jouets Lego et Playmobil, mais aussi de nombreuses figurines Pokémon seront proposés aux visiteurs. Il y aura également un espace Gaming avec des bornes d’arcade. De multiple scientifiques et chercheurs du CERN, un des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde sur la physique fondamentale, seront présents pour proposer des expériences uniques aux visiteurs.

De nombreux guests sont attendus à cet évènement tels que William Simpson (storyboarder de Game Of Thrones), ainsi que des youtubeurs tels que Frigiel, La Clemstim et bien d’autres…