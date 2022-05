Bientôt des radars urbains à Lyon ? La préfecture confirme une expérimentation préalable

La préfecture du Rhône a confirmé ce mercredi soir le possible déploiement futur de radars urbains à Lyon. Cela dépendra de l'expérimentation menée actuellement à Montpellier, Toulouse et Belfort. "Selon les conclusions de l’expérimentation, des "radars urbains" pourraient être déployés dans la Métropole de Lyon sur les secteurs les plus accidentogènes identifiés par les services de l’État en lien avec la collectivité", est-il expliqué dans un communiqué, alors que le Progrès a annoncé l'arrivée d'une centaine d'appareil dans les mois qui viennent.

"Sauf caractère accidentogène avéré, les radars n’ont pas vocation à être implantés sur des axes à 30km/h, s’agissant déjà d’une mesure destinée à renforcer la sécurité routière", a précisé la Préfecture du Rhône.

À ce jour, 37 radars fixes vitesse et 14 radars franchissement sont installés dans le département. "La sécurité de nos concitoyens sur les routes constitue une des politiques publiques prioritaires de l’État. En 2021, dans le Rhône, 59 personnes ont été tuées et plus de 3 000 ont été blessées sur les routes selon le bilan encore provisoire", concluent les services de l'Etat.