Lyon à 30 km/h : "pour l'instant nous distribuons des flyers, dans un mois ce seront des amendes" 

Grégory Doucet avait convié la presse lyonnaise pour marquer la première étape du passage de 84% des voiries lyonnaises à 30 km/h. L’écologiste tenait à participer à un contrôle de vitesse, aux côtés d'une dizaine des 30 agents qui composent la brigade.

Devant le QG de l'unité mobile de circulation (UMC), les motos des policiers municipaux avaient été lustrées et installées devant le bâtiment aux vitres fumées situé entre Perrache et Confluence. La Ville qui a récemment acheté de l'équipement aux motards : des airbags pour protéger en cas de chute ou des nouvelles tenues. Il ne manquait plus que les lunettes de soleil.

Direction le quai Perrache, à vélo pour les élus, entre le nouveau trottoir de l'Hôtel 71 et l'autoroute, les voitures garées et les restes de préservatifs usagés. Jumelles au nez, Grégory Doucet et son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi se sont prêtés à la prise des vitesses des usagers. Ils n'ont pas été nombreux à être attrapés, les automobilistes prévenus immédiatement par Waze de la présence des forces de l'ordre. Certains conducteurs ont aussi expliqué qu’ils n’étaient pas au courant du passage à 30 km/h de cette rue.

Les quelques voitures arrêtées, et un livreur à scooter sur un trottoir obligeant Mohamed Chihi à s'écarter, ont reçu un flyer des mains des policiers. Une double page intitulée "pour accélérer le bien-être de tous", pour rappeler les bons usages de la route et les sanctions en cas d'excès de vitesse. Dans un mois, les premières prunes devraient être dressées dès la vitesse de 30 km/h sur cet axe longeant la M7. "Pour l'instant nous distribuons des flyers, dans un mois ce seront des amendes" résume un agent.

"Des contrôles avaient déjà été menés ce matin" explique Grégory Doucet, pour qui "il est très important de prendre le temps d'expliquer la mesure par un mois de pédagogie. Les premiers retours sont positifs, notamment quand on explique que nous faisons cela pour les plus vulnérables, pour réduire l’accidentologie".

Pour faire régner cette mesure, l'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi compte donc sur la police municipale équipée de radars portatifs. D’autres radars automatiques pourraient être prochainement installés dans Lyon, qui en compte trois pour le moment. Une réunion était d’ailleurs prévue ce lundi après-midi pour évoquer la question. Reste à savoir s’ils seront suffisants pour une application à la lettre.

J.D.