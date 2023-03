Quel bilan un an après l’instauration de la "Ville 30" à Lyon ?

Douze mois après cette instauration, la mairie de Lyon est fière de ce dispositif et assure qu’il y a eu, sur son territoire, une baisse de 22% du nombre d’accidents entre 2019 et 2022 ainsi que 40% de blessés graves en moins. Ces chiffres sont-ils réellement liés à cette mesure ? Difficile de le dire. D’autant que les collectivités ne savent pas si les 30km/h sont vraiment respectés ou non.

"C’est une tendance positive, mais il faut continuer nos efforts dans cette direction" indique Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué aux mobilités. Ce dernier appelle d’ailleurs l’Etat "à prendre sa part" et à mettre en place des radars vitesses, dont l’installation devait avoir lieu en 2023 mais dont la période de test a été prolongée. Ces radars permettraient de faire en sorte que la vitesse "soit contrôlée de manière plus systématique sur certains axes", ajoute Valentin Lungenstrass qui appelle les automobilistes "au sens du collectif et à la responsabilité" dans la gestion de leur vitesse sur la chaussée lyonnaise.

45% des habitants de la Métropole concernés par le dispositif

Cet objectif de "zéro blessé et zéro tué" au sein de la Métropole reste "la seule solution acceptable" en termes de sécurité routière. Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la sûreté, la sécurité et à la tranquillité, le concède, c’est une vision long-terme qui prendra "plusieurs dizaines d’années".

Pour l’atteindre, la "Ville 30" n’est pas la seule carte que les Ecologistes ont en main. "Nous avons tout un panel de solutions pour agir" continue Fabien Bagnon. Des aménagements de voirie, de la sensibilisation et de la répression sont les solutions retenues.

La Métropole de Lyon, également inscrite dans le projet, propose à l’ensemble des communes qui la compose de passer en "Ville 30". Aujourd’hui, 18 communes font déjà partie du dispositif, ce qui représente 45% des habitants de la Métropole, un nombre "extrêmement important" confie Fabien Bagnon. Les élus écologistes se sont fixés l’objectif d’atteindre deux tiers des habitants de la Métropole en "Ville 30" d’ici la fin de son mandat en 2026, un objectif qu’ils sont "en passe de tenir".

Il y a un an, la Ville passait à 30km/h. Un petit pas pour les usagers de la route, mais un grand pas pour le collectif ! Car abaisser la vitesse à #Lyon, ça change beaucoup de choses. À commencer par le nombre d’accidents. Et ça, c’est une très bonne nouvelle. pic.twitter.com/qCbxly9gKp — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 30, 2023

En quelques chiffres, depuis l’instauration du dispositif « Ville 30 », entre le 30 mars 2022 et le 28 février 2023, la police municipale lyonnaise a réalisé pas moins de 1986 missions de contrôle, établi 660 contraventions pour excès de vitesse et 17 procès-verbaux pour grands excès de vitesse. Cinquante-six automobilistes se sont vus retirer leur permis de conduire.

A noter que 70% des infractions pour excès de vitesse se trouvent dans la fourchette entre +20km/h et +40km/h.

T.B.