L'un des plus grands illusionnistes au monde bientôt en spectacle à Lyon

Le spectacle "Tic Tac" imaginé par le célèbre illusionniste est programmé le 2 juin prochain à l'amphithéâtre 3000. "Tic Tac" propose un voyage dans le temps, lors duquel Dani Lary racontera son histoire : "celle d'un gamin de 8 ans qui, à force de passion, d'inventivité et de persévérance, a réalisé son rêve en devenant magicien ".

Ce show spectaculaire réunira sur scène les plus grandes créations de la carrière de Dani Lary, mais aussi des numéros inédits. "Piano volant, passage à travers la matière, neige, lévitations, apparitions et disparitions toutes plus rapides et surprenantes les unes que les autres… Petits et grands en prendront plein les yeux", assure la production.

Dani Lary qui viendra à Lyon en voisin puisque l'illusionniste a ouvert en 2019 sa propre salle de spectacle à Barbières, dans la Drôme.