Législatives : Jean-Luc Mélenchon attendu à Lyon d'ici la fin du mois

La capitale des Gaules apportera-t-elle davantage de succès à ceux qui y passeront avant les législatives de juin ?

Selon nos informations, Jean-Luc Mélenchon a coché dans son calendrier la dernière semaine de mai pour se rendre entre Rhône et Saône. La date exacte reste à fixer, mais le déplacement se tiendra après le 20 mai.

Arrivé troisième dans la course à l’Elysée, celui qui se rêve désormais Premier ministre pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron pourra ainsi soutenir les 14 candidats déployés par la NUPES. Et notamment les six investis par la France Insoumise dans les 1ère, 6e, 7e, 9e, 13e et 14e circonscriptions du Rhône.

Ce devrait être également l'occasion pour les dirigeants écologistes locaux, Grégory Doucet et Bruno Bernard en tête, de poser tout sourire à ses côtés pour renforcer localement une union à laquelle n'adhèrent pas bon nombre de socialistes et communistes aujourd'hui.

Jean-Luc Mélenchon avait tenu un meeting le 6 mars dernier devant plus de 10 000 personnes sur l’Esplanade de la Croix-Rousse (Lyon 4e).

Au premier tour de l’élection, Emmanuel Macron était arrivé en tête à Lyon et dans la Métropole de Lyon avec respectivement 31,84% et 30,57% des voix. Mais Jean-Luc Mélenchon le talonnait, avec 31,06% et 28,95% des suffrages exprimés.