Coupe Gambardella : les jeunes de l'OL veulent mettre fin à 25 ans de disette

Juste avant la finale de la Coupe de France, les jeunes Lyonnais vont tenter de soulever un trophée qui fait défaut au club depuis 1997. Et ces 25 ans d'attente sont bel et bien un élément moteur dans l'ambition des Gones, selon Yannis Lagha, le capitaine des U19 : "Nous avons hâte car le club n'a pas gagné la Gambardella depuis longtemps".

Pas question toutefois de se laisser envahir par la pression : "On a fait les choses comme il se devait à l'entrainement pour arriver dans de bonnes conditions à cette finale. Le Stade de France, c'est énorme. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vivre tous les jours donc il faut en profiter. On a un petit plus de pression sur les épaules mais elle est positive", a assuré Mathieu Patouillet, le gardien lyonnais.

Comme depuis le début du parcours, les joueurs d'Eric Hély "vont se battre les uns pour les autres" : "Jouer au Stade de France donne envie de faire un très beau match sur ce terrain. Cette coupe représente énormément pour des jeunes comme nous. C'était un rêve", a confié Yannis Lagha avant son départ pour Paris.

Reste à faire de ce rêve une réalité. Et de soulever un trophée déjà conquis par le passé par Bernard Lacombe, Raymond Domenech, Ludovic Giuly ou encore Florent Balmont.