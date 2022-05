OL féminin : Wendie Renard prolonge jusqu'en 2026

Wendie Renard a finalement décidé de rester à Lyon. L'OL féminin annonce ce lundi matin la prolongation du contrat de la capitaine emblématique du club jusqu'en 2026. Soit quatre saisons supplémentaires pour la joueuse âgée de 31 ans.

Arrivée à Lyon en 2006 en provenance de la Martinique, Wendie Renard (plus de 400 matchs disputés) a été de tous les succès lyonnais : 31 titres dont 14 championnats de France et 7 Ligues des Champions.

"L’OL et sa capitaine sont désormais liés jusqu’en 2026, comme un symbole, vingt ans après son arrivée. L’ensemble de l’Olympique Lyonnais se réjouit de cette prolongation qui inscrit encore un peu plus Wendie Renard dans l’histoire du football et qui est la première initiative pour un OL féminin 2022/23 plus ambitieux que jamais", commente le club, toujours en lice et bien placé pour rafler le titre en D1 Arkema et en Ligue des Champions en cette fin de saison.

"L'histoire continue avec mon club de Cœur. Gone un jour, Gone toujours", a aussi indiqué la Fenotte, internationale française (129 sélections, 32 buts).