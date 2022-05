Match des héros : les légendes de l’OL rechaussent les crampons 20 ans plus tard

De Gerland au Groupama Stadium, l’équipe qui a tant fait rêver une génération va rechausser les crampons le temps d’un match caritatif, face à une team UNICEF. Sonny Anderson, Sidney Govou, Michael Essien, Edmilson, Mahamadou Diarra, Cris… L’opportunité pour ces joueurs de fouler la pelouse d’un stade lyonnais dans lequel ils n’ont jamais joué et de se remémorer ensemble du bon vieux temps.

"C’est l’occasion de pouvoir rejouer ensemble. Cette sensation d’être de nouveau dans les vestiaires avec les copains avant un match important, c’est des choses qui nous manquent et qu’on veut retrouver", confiait avec nostalgie Sonny Anderson, l’ancien capitaine de l’OL, lors du point presse début avril. Camille Abily représentera à elle seule les Fenottes dans une équipe exclusivement masculine.

Un nom manquera à l’appel, celui de Grégory Coupet. L’ancien gardien a annoncé ce lundi sur Twitter qu’il ne participerait finalement pas à la rencontre au vu de la situation de son club les Girondins de Bordeaux. “La situation catastrophique dans laquelle se trouve mon club ne me permettra finalement pas de venir fêter l’anniversaire du premier titre avec l’OL à mon grand regret. Néanmoins, je vous souhaite à tous de vivre un grand moment de partage et de convivialité”, déclare-t-il. Des célébrités renforceront l’équipe OL Légendes comme Tony Parker ou Jo-Wilfried Tsonga.

Les Lyonnais affronteront une team UNICEF composée de célébrités et d’anciennes gloires du football. Laure Boulleau, Samir Nasri, Daniel Van Buyten mais aussi les rappeurs Roméo Elvis, Alonzo, Jok’air, Naps, ou encore les youtubeurs Michou et Inoxtag.

Deux équipes qui se réunissent avec un but commun : récolter des fonds pour les enfants d’Ukraine et mettre en lumière les actions de l’UNICEF et OL Fondation.



Team OL Légendes

Footballeurs : Sonny Anderson, Sidney Govou, Camille Abily, Michael Essien, Kim Källström, Djila Diarra, Cris, Claudio Caçapa, Sonia Bompastor, Edmilson, Florent Malouda, Eric Carrière, David Linarès, Philippe Violeau, Patrick Muller, Jean-Marc Chanelet, Jérémie Brechet, Alain Caveglia, Pierre Laigle, Christophe Delmotte, Eric Deflandre.

Personnalités : Tony Parker, Jo-Wilfred Tsonga, Domingo, Zack Nani, Boucif.



Team UNICEF

Footballeurs : Laure Boulleau, Christian Karembeu, Ludovic Giuly, Samir Nasri, Gaizka Mendieta, Bacary Sagna, Gael Clichy, Ricardo Carvalho, Mehdi Benatia, Jens Lehmann, Daniel Van Buyten, Florent Sinama-Pongolle, Nuno Gomes.

Personnalités : Redouane Bougheraba, Cyril Gane, Roméo Elvis, Sean Garnier, Fianso, Naps, Inoxtag, Michou, Paul Mirabel, Jok’Air, NicoCapone, Richard Orlinski, Just Riadh, Diane Leyre, Alizée Lim.