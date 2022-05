OL : Marcelo dément avoir été écarté de l’OL à cause de ses flatulences, Juninho également

Et ce que tout le monde en a retenu, c’est que Marcelo avait été écarté de l’équipe première à cause de ses prestations horribles sur le terrain, mais aussi parce qu’il avait pété dans le vestiaire après une défaite. Un comportement que n’aurait pas supporté Juninho, le directeur sportif de l’époque et qui, selon nos confrères, avait déjà Marcelo dans le nez…

Toute la journée, les meilleurs montages et blagues ont été faites par les supporters de l’OL. Les flatulences du défenseur brésilien aujourd’hui à Bordeaux étaient comme une bulle d’air dans leur quotidien morose.

Mais Marcelo a réagi à ces informations, dans un court tweet, pour démentir. "Grâce à l’Equipe, après une longue période, je dois revenir sur Twitter pour démentir ces affirmations. De nos jours, le journalisme, c’est une blague !", a-t-il écrit en anglais.

Et Juninho lui a répondu en portugais, à grands renforts d’émojis hilares. Un message cryptique sur ses prétendus conseils sur les pets d’un défenseur mais qui semble dire à la fois que les informations de l’Equipe sont fausses et que les deux hommes s’entendent finalement bien.

Le dossier, qui contient bien d'autres révélations plus utiles sur Tino Kadewere ou Jérôme Boateng par exemple, pourra-t-il faire office d'électrochoc pour les joueurs de Peter Bosz à qui il reste deux rencontres à disputer ?