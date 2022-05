Face à Nantes, les joueurs de l'OL promettent "un sursaut d'orgueil"

Officiellement privés de Coupe d'Europe la saison prochaine, les hommes de Peter Bosz aborderont cette rencontre avec la volonté de l'emporter malgré tout : "Mathématiquement, on sait que ce n'est plus possible. Alors on va jouer pour les supporters, pour nous et pour finir le plus haut possible", a expliqué l'entraineur de l'OL en conférence de presse d'avant-match. "Pour moi, ce n'est pas pareil de finir 10e ou 7e", a ajouté le technicien néerlandais, qui se méfie d'une équipe de Nantes en pleine confiance après sa victoire en finale de la Coupe de France.

Trois semaines après leurs derniers matchs à domicile qui s'était soldé par des échauffourées entre une partie des supporters et Karl Toko Ekambi, l'ambiance sera la grande inconnue de cette rencontre au Groupama Stadium : "Je ne crains pas ce retour au stade, il faut passer outre. Ce qui est important, c'est de gagner", a insisté Moussa Dembélé, qui attend un sursaut d'orgueil de la part de ses coéquipiers après la défaite à Metz. "L'orgueil, ce doit être quelque chose de naturel. On est tous concentrés et on sait ce qu'on doit faire", assure l'attaquant lyonnais.

"La saison n'a pas été simple mais on va essayer de finir sur une bonne note", a promis Dembélé. Il restera ensuite un déplacement à Clermont-Ferrand pour clore une saison d'ores et déjà classées parmi celles à oublier.

F.L.