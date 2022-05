Lyon : coworker avec des chats, c’est désormais possible au Gentlecat !

Ne cherchez plus le Gentlecat au 16 de la rue du General Plessier ! Le bar à chats du quartier de Perrache a déménagé quelques centaines de mètres plus loin. Plus exactement 51 rue Auguste Comte.

"Nouveau local, nouvelle ambiance", déclarent Jimmy et Jérémy, les deux gérants du lieu qui fait désormais 210 m2 de superficie. Beaucoup plus de place (le double par rapport à avant) afin de proposer un nouveau concept puisqu’en plus des différentes pièces où boire un thé, se régaler d’une pâtisserie le temps d’un goûter ou découvrir le brunch du dimanche matin, un lieu de coworking a vu le jour à l’étage de l’établissement. Une première d’ailleurs en France…

"L’objectif était vraiment d’avoir plus de place pour qu’on puisse déambuler et mieux profiter des chats", expliquent les propriétaires. Olympe, Charline, Louise, Jeanne… Ce sont en effet dix chats qui accompagneront le moment de travail ou de gourmandise des clients.

Le Gentlecat a rouvert ses portes ce vendredi avec déjà d’autres projets en tête, notamment l’arrivée prochaine du Cat Yoga… du yoga à pratiquer avec des chats !

A.D.