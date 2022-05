Le président de la Fondation pour l’Université de Lyon, Bernard Bigot, est décédé

Professeur des Universités, Directeur général du projet international ITER, ancien Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ancien Président de l’ENS de Lyon, Bernard Bigot présidait la Fondation pour l’Université de Lyon depuis 2015.

Serviteur de l’Etat et scientifique visionnaire, Bernard Bigot aura œuvré pendant plus de sept ans pour la Fondation. Il a affirmé le rôle de la FpUL au service de son territoire et de ses acteurs et notamment dans le dialogue entre les mondes économiques, institutionnel et académique. Il a également contribué au rayonnement du site Lyon-Etienne dans son ensemble.