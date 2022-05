Une première dans l’agglomération lyonnaise : la prise en charge des cas d’addictions aux médicaments

Les tendances nationales de l’Observatoire Français des Médicaments Antalgiques révèlent une hausse constante des addictions au médicaments dans la région depuis quinze ans. Les médecins addictologues du bassin lyonnais se mobilisent et tirent la sonnette d’alarme.

C’est une première dans l’agglomération lyonnaise, les cas d’addictions aux médicaments sont pris en charge par le CERLAM. Piloté par le Service Universitaire d’Addictologie de Lyon (SUAL), un suivi spécialisé est mis en place pour les cas de plus en plus nombreux d’addictions. Le SUAL regroupe les services d’addictologie des Hospices Civils de Lyon et du Vinatier. Installé au sein du Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie de l’hôpital Edouard Herriot, le service donne des consultations spécialisées dans le pavillon K.



"Nous accueillons uniquement des patients orientés par un médecin prescripteur. Notre action consiste à réaliser une évaluation complète pour chacun d’entre eux et, à partir de là, de proposer à leur médecin, un schéma de prise en charge adapté. Nous apportons notre expertise sur des cas complexes de plus en plus nombreux", souligne le Professeur Benjamin Rolland, responsable du SUAL.

Des structures existent déjà sur le territoire mais celles-ci sont saturées.