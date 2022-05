OL : Anthony Lopes déplore un effectif qui "s’est souvent cassé la gueule" cette saison

C’est la fin du supplice, l’Olympique Lyonnais peut enfin tenter d’oublier sa saison ratée. Oui mais voilà, les faits sont là et ils ne passent pas pour les joueurs comme pour les supporters. Anthony Lopes, le gardien aux 419 matchs avec le maillot de l’OL, a évoqué cet échec. Fidèle à lui-même, le joueur a été performant individuellement mais s’est confronté à une équipe qui a flanché. "On a pris beaucoup de buts, on n’a jamais réussi à entrer dans nos objectifs. A des moments clés de la saison, on s’est souvent cassé la gueule, voire tout le temps. Quand on laisse passer autant d’occasions, on n’a que ce qu’on mérite. Parfois, on a cru que les choses allaient basculer du bon côté, parce qu’on a l’effectif pour."

Le club a terminé huitième au classement et voit la qualification pour une coupe d’Europe lui passer sous le nez. Anthony Lopes se confie sur cette "honte" collective." C’est un sentiment, comment dire… C'est très, très dur. Honte est un mot très fort, mais c'est ça, quand même. C'est impardonnable. En étant l'OL, avec les joueurs qu'on a dans notre effectif, on ne peut pas finir huitièmes. Cette saison a été catastrophique pour tout le monde, sur tous les plans. Je me dis juste qu'il valait mieux que tout arrive en même temps."

Les Rhodaniens ont encaissé 51 buts malgré les performances du gardien. "Au début, on nous reprochait de mal finir les matchs, après, de faire une mi-temps sur deux... On s'est réunis, parfois, pour dire qu'on ne pouvait pas accepter ça, mais il faut joindre les actes aux paroles et ça, ça a été plus compliqué", souligne Anthony Lopes avant de déplorer le départ de Juninho en décembre dernier. "Il a pris la décision de partir à un moment difficile de la saison, cela a pu mettre un coup au moral de certains joueurs", précise-t-il.

Le joueur appelle à un changement sportif pour la saison prochaine. Pour lui, ce n’est pas concevable de revivre une telle année, voire impossible. "Cet effectif a montré qu’il était incapable de changer, cette saison…Je ne peux rien contredire, parce que les faits sont là, mais j’espère au moins qu’on aura un certain caractère."