Piqûre sauvage : après le blackout d'un jeune homme, une nouvelle plainte déposée près de Lyon

Dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'une soirée organisée dans la salle de concert "Grrrd Zéro" à Vaulx-en-Velin, un jeune homme affirme avoir été victime d'une piqure par seringue au niveau de la cuisse. A LyonMag, Sacha a confié avoir "perdu tout souvenir" d'une partie de sa soirée.

"J'ai repris un peu conscience dans le Uber, sur le retour. Ce sont mes amies qui l'avaient commandé pour moi. Puis j'ai énormément dormi jusqu'à mardi matin" explique celui qui est âgé de 21 ans et qui participait à cette soirée de soutien "aux victimes d'agressions sexuelles en soirée". "Je n'ai pas compris pourquoi ce blackout, étant donné que je n’avais pas énormément bu. Mais mardi matin, j’ai découvert la trace de piqûre sur ma cuisse".

Une photo a ainsi été postée sur le compte Instagram de la victime, on y découvre la même blessure qu'ont déjà partagé d'autres personnes touchées par la vague de "piqûres sauvages en France : une trace de piqûre rougie et un bleu entourant la zone ciblée. "Je me suis vite dit que ça devait être ça qui expliquait mon manque de souvenirs parce que la piqûre ressemblait beaucoup à celles que j’avais vu de témoignages sur les réseaux sociaux. Je suis allé aux urgences où ils m’ont dit qu’il était trop tard pour chercher des drogues dans mon sang" poursuit le jeune homme.

Une plainte a été déposée, d'après Sacha, qui a été dirigé par les policiers vers un médecin légiste. Un examen devait être pratiqué pour révéler si des violences ont été commises cette nuit-là. Le jeune homme demande aussi aux potentiels témoins des faits de contacter la police, via un appel lancé sur Instagram. Dans le message, Sacha assure avoir été "aperçu en compagnie d'un homme brun, de petite taille avec un œil au beurre noir et portant pull bordeaux et un pantalon foncé".

Des faits qui inquiètent à Lyon moins d'une semaine après l'arrestation, au Ninkasi Gerland dans le 7e arrondissement, d'un homme en possession d'une seringue semble-t-il sans aiguille, du LSD et une fiole de GHB. Des plaintes avaient aussi été recensées par la police lyonnaise, comme il y a 15 jours après une soirée dans un bar du 1er arrondissement. Trois femmes de 22 à 24 ans avaient affirmé avoir subi des piqûres.

"Par prudence", certains jeunes ont affirmé à nos équipes qu'ils avaient décidé de réduire leurs sorties dans certains lieux nocturnes de Lyon. D'autres, préfèrent prendre quelques précautions, vraisemblablement dérisoires, comme "se couvrir les bras avec une petite veste".

J.D