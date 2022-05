"Wesh pélo" : qui a appris cette expression de Lyon à Doja Cat ?

Avec près de 24 millions d'abonnés sur Instagram et des titres comme Say So cumulant 395 millions de vues sur Youtube, Doja Cat prend un malin plaisir à se tourner en dérision.

Sur TikTok notamment, la chanteuse américaine multiplie les vidéos humoristiques sans maquillage.

Récemment, elle a attiré l'attention de sa communauté française en employant des termes d'argot dont beaucoup se demandaient où elle avait pu l'apprendre.

Il y a quelques jours, ses fans lyonnais l'ont entendu avec surprise dire "Wesh pélo, t'es ouf toi ?". Et ce, presque sans accent.

Qui a bien pu lui apprendre ce mal parler typique de la capitale des Gaules, voire de certaines contrées d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

Le suspect semble tout trouvé avec Pierre-Antoine Melki, aka Nius. Le compositeur et producteur lyonnais fait carrière aux Etats-Unis. Et il a été aperçu plusieurs fois avec Doja Cat, même si leur relation présumée n'a jamais été officialisée.

Pierre-Antoine, un petit effort sur l'apprentissage de la langue de Molière et celle de Guignol à Doja Cat ?