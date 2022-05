Euro féminin : Diacre boude Henry et Le Sommer, cinq Lyonnaises appelées chez les Bleues

Corinne Diacre a dévoilé ce lundi la liste des 23 joueuses qui l'accompagneront en Angleterre cet été pour jouer l'Euro Féminin. L'Olympique Lyonnais sera plutôt bien représenté puisque ce sont cinq championnes d'Europe qui s'envoleront pour Londres le 6 juillet prochain.

Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Delphine Cascarino et Melvine Malard ont en effet été retenues par la sélectionneuse de l'Equipe de FRance de football féminin. Les supporters lyonnais peuvent cependant regretter les absences d'Amendine Henry et d'Eugénie Le Sommer.

Si la non-sélection de cette dernière peut s'expliquer par un choix sportif, ce n'est pas le cas pour Henry qui n'a plus joué en bleu depuis presque deux ans. On ne peut cependant pas être surpris puisqu'il est de notoriété publique que l'ancienne capitaine tricolore et Corinne Diacre ne s'entendent pas.

La liste complète :

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz)

Défenseurs : Eve Périsset (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier), Griedge Mbock (OL), Wendie Renard (OL), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid), Sakina Karchaoui (PSG), Selma Bacha (OL), Hawa Cissoko (West Ham)

Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Sandie Toletti (Levante), Grace Geyoro (PSG), Ella Palis (Bordeaux).

Attaquants: Sandy Baltimore (PSG), Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Melvine Malard (OL), Clara Matéo (PFC), Ouleymata Sarr (PFC)