Lyon : une Maison Sport et Santé dans le parc de Gerland pour "démocratiser la pratique sportive"

Dans l’optique de "combiner le sport et la santé au cœur de la nature en ville", comme l’affirme Grégory Doucet, le maire de Lyon, une Maison Santé et Sport se met en place dans le bâtiment de l’Office des sports. Celui-ci se situe dans le parc de Gerland, dans le 7e arrondissement lyonnais. Avec un investissement de 300 000 euros entre 2020 et 2026, le lieu devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année.

C’est la première Maison Sport et Santé dans Lyon mais 250 existent déjà à travers la France. Elle a pour vocation de devenir la maison-mère d’autres antennes lyonnaises. Il est d’ailleurs déjà prévu qu’un nouveau site s’ouvre à la Duchère, dans le 9e arrondissement.

"Il faut privilégier la santé préventive à la santé curative"

Cette Maison Sport et Santé a pour objectifs de "démocratiser la pratique sportive adaptée en l’ouvrant au plus grand nombre" mais aussi "d’informer et de sensibiliser sur les bienfaits du sport pour la santé physique, mentale et sociale", explique Grégory Doucet.

A long terme, ce nouvel espace vise à améliorer la santé de ses patients par le sport. D’après Céline De Laurens, l’adjointe au maire en charge de la Santé, de la Prévention et de la Santé environnementale, il est essentiel de "privilégier la santé préventive à la santé curative."

Les personnes atteintes d’une affection longues durée, de maladies chroniques, en perte d’autonomie ou présentant des facteurs de risques sont concernées par ce projet. Cela correspond à plus de "30% de la population française", d’après Céline De Laurens.

Des freins dans la mise en place

Pour obtenir un bilan de ses capacités physiques ou participer à des programmes d’activité physique adaptée comme du pilates, le patient doit recevoir une ordonnance. Un problème de communication avec les médecins qui ne veulent pas prescrire du sport survient alors.

Un autre frein existe aussi : le remboursement. L’Assurance Maladie et la majorité des mutuelles ne remboursent pas ces activités sportives curatives et/ou préventives.

C’est pourquoi, lors de cette expérimentation, la Maison Sport et Santé de Gerland propose un zéro reste à charge pour ses patients. Cela sera réajusté en fonction de l’affluence.

"Afin de réduire les inégalités de santé, il faut mettre en place un service public gratuit", souligne Julie Nublat-Faure, l’adjointe au maire déléguée au Sport, à la Jeunesse, à la Vie associative et à l’Éducation populaire.

M.N.