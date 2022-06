Qui deviendra Miss Rhône 2022 ? Réponse ce dimanche !

Qui succèdera à Amandine Talon ? Le nom de la nouvelle reine de beauté du département sera connu dans quelques heures.

Ce sont treize jeunes femmes qui veulent décrocher l’écharpe de Miss Rhône 2022. Les candidates assureront le show sous les yeux d’un jury présidé par Diane Leyre, Miss France 2022. Seront également présents pour cette grande occasion : Amandine Petit, Miss France 2021, et le comédien et chanteur, David Bàn (connu pour son rôle dans la série Plus belle la vie).

La grande gagnante (élue par le jury, le public et les votes par SMS) ainsi que ses deux dauphines auront la chance de passer à l’étape suivante, à savoir l’élection de Miss Rhône-Alpes en septembre prochain, épreuve qualificative pour le show Miss France fin 2022.

Nous vous proposons de redécouvrir les portraits des treize candidates avant le coup d’envoi de l’élection. Les votes (RHONE+ le numéro de la candidate au 7 14 15) sont ouverts jusqu’à 16h.

Candidate n°1 : Laurie Bichon



Candidate n°2 : Manon Bruno



Candidate n°3 : Mathilde Carlesso



Candidate n°4 : Lou Chatelard



Candidate n°5 : Lorraine Fontvielle



Candidate n°6 : Lilou Garcia



Candidate n°7 : Victoire Goudeau



Candidate n°8 : Salomé Olaria



Candidate n°9 : Typhaine Roche



Candidate n°10 : Léa Sandrin



Candidate n°11 : Cassandre Teyssier



Candidate n°12 : Eponine Toublan



Candidate n°13 : Ange Umwali

Les photos officielles des candidates sont signées Christian Juillard.