OL : Anthony Lopes devrait rester à la maison et prolonger

L’international portugais, dont le contrat se termine en 2023, serait déjà tombé d’accord avec son club formateur pour prolonger jusqu’en 2025, selon l’Equipe. Dans un contexte où l’Olympique Lyonnais souhaite revenir à un ADN local et après avoir convaincu Alexandre Lacazette de rentrer à la maison, le staff rhodanien a engagé le dossier de son gardien.



Le joueur est presque tombé d’accord avec l’OL ces dernières heures et devrait signer pour deux années supplémentaires dans la semaine. Rien n’est encore finalisé car quelques détails doivent être déterminés.



Une bonne nouvelle pour Peter Bosz. Si l’entraîneur, à son arrivée, n’avait pas parié sur Lopes et s’était concentré sur le recrutement non abouti d’André Onana, le gardien international camerounais, il avait été convaincu par la réponse du portugais sur le terrain. Il s’appuie d’ailleurs sur lui depuis plusieurs mois.

L’arrivée de Rémy Vercoutre au poste d’entraîneur des gardiens avait fait beaucoup de bien à Lopes.