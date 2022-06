Une manifestation pour dénoncer les violences faites aux femmes ce vendredi à Lyon

Cinquante-deux, c’est le nombre de femmes assassinées depuis le 1er janvier en France. "Depuis le 1er mai 2022 : 9 féminicides ont été commis, dont 4 dans le Rhône", dénonce Le Collectif Droits des Femmes 69 dans un communiqué. Au total, ce sont 220 000 femmes qui subissent des violences de leur partenaire ou ex-partenaire.

Le Collectif est composé d’associations féministes, de défense des droits humains, de syndicats et d’organisations politiques.

Elles organisent une manifestation dans le but de dénoncer "les attaques récentes faites aux droits des femmes et des minorités du genre : viols de guerre en Ukraine, menace sur le droit de l’IVG aux Etats-Unis, mesures liberticides en Afghanistan et les féminicides en France."

Des prises de parole de femmes ukrainiennes et américaines sont prévues.