Malo Gusto ou Pierre Kalulu : un joueur formé à l'OL pour sauver le flanc droit de la défense des Bleus ?

Et tout le monde, y compris Didier Deschamps, est bien conscient des lacunes du flanc droit de la défense des Bleus. Depuis des années, ce poste de latéral a fait défaut.

Et ce ne sont pas les prestations timides comme celle de Kingsley Coman en piston contre le Danemark ou ratées comme celle de Jonathan Clauss face à la Croatie qui vont rassurer le sélectionneur. La liste des joueurs testés sans réussite s'allonge.

Selon l'Equipe ce mercredi, le staff de Didier Deschamps étudie donc des pistes pour remédier à ce problème. Nos confrères précisent qu'un chamboulement avant la Coupe du Monde est peu probable. Mais qu'à l'issue de la compétition internationale, la porte s'ouvrira probablement à des jeunes.

Et le premier nom qui revient, c'est celui de Malo Gusto. Le jeune défenseur de l'OL a gagné sa place de titulaire en fin de saison, et vient d'inscrire son premier but avec les Espoirs contre l'Arménie.

Sera-t-il essayé par Didier Deschamps en 2023 pour mettre fin à ce chantier ?

L'Equipe indique également que Pierre Kalulu, formé à Lyon et aujourd'hui au Milan AC, fait partie des profils surveillés par l'entourage de Didier Deschamps. Il est toutefois moins offensif que Malo Gusto et évolue plus volontiers en défense centrale.