Face à Nice, l'OL a "à cœur de faire un résultat"

"C'est un gros match qu'on doit bien aborder pour finir cette première partie de championnat en beauté". En conférence de presse d'avant-match, Malo Gusto a assuré que l'équipe avait à cœur de "faire un résultat".

Après une défaite à Marseille qui a fait ressurgir les doutes, le groupe a montré "une bonne implication à l'entrainement", selon Laurent Blanc. L'entraineur de l'OL a insisté sur "certains points, défensivement et offensivement" : "Et j'espère que ça va mener à un meilleur résultat contre Nice". Et le coach d'assumer : "Quand on est dans la situation de l'OL, rien n'est facile. Nice est sur une bonne dynamique mais on doit se concentrer sur nous. J'ai dit à mes joueurs de ne pas s'en préoccuper. C'est à eux de vouloir aller chercher ces trois points. Je leur ai dit que ces trois points leur appartiennent, quelque soit l'adversaire. En le respectant certes, mais en étant agressif dans le bon sens du terme, pour aller chercher ces trois points. Voilà la mentalité qu'il faut avoir".

Pas question en tout cas de remettre en cause tout le travail effectué depuis son arrivée au club : "On avait eu des bonnes sensations avant le match de Marseille, à l'image des entrainements. Mais l'équipe est encore en manque de confiance. J'ai dit aux joueurs que je leur faisais confiance et qu'on devait continuer sur les mêmes méthodes. C'est un discours clair et précis. J'ai une grande confiance dans ce groupe".

Pour cette dernière rencontre à domicile avant la pause forcée du Mondial, les Lyonnais pourront compter sur le soutien de leurs supporters, et en particulier celui des Bad Gones, qui célèbreront leurs 35 ans. "Il y aura beaucoup de ferveur. Ils vont nous pousser, et on aura à cœur de ne pas les décevoir pour que la fête soit belle", a promis Malo Gusto.

Les Lyonnais profiteront ensuite d'une quinzaine de jours de vacances, avant une reprise fixée au 25 novembre. Une reprise qui sera chargée selon Laurent Blanc, qui a programmé deux stages et cinq matchs amicaux avant d'attaquer, peut-être plus sereinement, la deuxième partie du championnat fin décembre.

F.L.