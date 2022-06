Près de Lyon : une octogénaire victime d'un vol à la portière

Un individu avait surgi et ouvert la portière du véhicule pour voler le sac à main de la victime. Cette dernière avait tenté de résister et avait été blessée au poignet.

Le suspect a été identifié par les enquêteurs et interpellé à son domicile une semaine plus tard. Défavorablement connu de la police et actuellement sous bracelet électronique, l'homme a reconnu les faits.

Il a été présenté au parquet ce jeudi en vue d'un jugement en comparution immédiate.