Aéroport de Lyon-Bron : sept membres d'Extinction Rebellion arrêtés au salon France Air expo

Ce vendredi, le mouvement social et écologique Extinction Rebellion a organisé une action au salon France Air expo qui se tenait à l'aéroport de Lyon-Bron. Le but était de protester contre l'utilisation des jets privés et de demander la fin des lignes aériennes internes.

Ainsi, une dizaine d'activistes s'est introduite sur le site pour aller asperger un avion d'exposition avec de l'encre noire. Selon Le Progrès qui couvrait l'évènement, ils ont été rapidement arrêtés par les forces de l'ordre.

La police aux frontières qui a pour mission d'assurer la sécurité des aéroports a mené sept interpellations.