Prévention des risques incendie : des manquements relevés dans 84% des 273 sites industriels contrôlés en Auvergne-Rhône-Alpes

Après avoir inspecté les installations SEVESO de la région en 2020 et 2021, les agents de la DREAL et de la DDPP ont étendu leurs enquêtes aux sites industriels "présentant des enjeux moindres, mais qui sont bien plus nombreux sur le territoire".

Etaient notamment vérifiées la présence des matières stockées, la présence et le bon dimensionnement des moyens de défense incendie, la réalisation d'opérations de maintenance et de tests des moyens de défense ainsi que la prévention des risques de pollution en cas d'incendie.

Au total, 273 sites industriels ont été inspectés sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 48 dans le Rhône dont Lafarge, Renault Trucks ou encore Boiron (liste complète ici). "Des manquements ont été relevés sur 228 d’entre eux (soit 84 %)", ont annoncé les services de l'Etat, qui ont mis en demeure 33 industriels afin qu'ils se mettent en conformité dans "des délais resserrés". L'objectif étant d'améliorer les conditions de maîtrise du risque d’incendie sur les sites contrôlés.



Pour ce qui concerne les moyens de défense incendie tels que les extincteurs, les portes coupe-feu ou les détecteurs, les inspections réalisées montrent que "les exigences réglementaires sont globalement bien identifiées par les exploitants". Sur ce point, les manquements portaient principalement sur les caractéristiques attendues de ces moyens, sur la périodicité des opérations de maintenance ainsi que sur les modalités et délais de traitement des défauts.

"Les exploitants ont globalement intégré les nouvelles exigences réglementaires relatives à la tenue d’état des matières stockées, édictées à la suite de l’incendie de Lubrizol. Ces

exigences permettent de faciliter et d’accélérer l’action des services de secours et des pouvoirs publics ainsi que l’information des populations en cas de sinistre", indique la Préfecture.

A noter que cette vaste campagne représente environ 10% des inspections totales menées annuellement sur la région, alors que 2630 inspections ont été réalisées en 2021. Elle a mis en évidence des marges de progrès, "notamment en matière de prévention du risque de pollution de l’environnement par les eaux d’extinction en cas d’incendie".

Ces contrôles continueront d'être menés régulièrement, ont conclu les services de l'Etat.