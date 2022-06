Education prioritaire : des lycées du Rhône appellent à manifester ce mardi

Les lycées Jacques Brel et Marcel Sembat de Vénissieux, Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin, Pierre Brossolette et Frédéric Faÿs de Villeurbanne interpellent le nouveau ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, dans une lettre ouverte. Il y est question "de la place des lycées dans l’éducation prioritaire", présentent-ils dans un communiqué.

"Soutenus par d’autres établissements et plusieurs organisations syndicales", ces cinq lycées se réunissent ce mardi à 13h devant le Rectorat du Rhône. A la suite de cette mobilisation, un entretien commun avec le Rectorat aura lieu.

Trop d’élèves et pas assez de moyens

En "prenant au mot le nouveau ministre qui se présente comme un enfant de la méritocratie et vante […] la nécessité de combattre l’inégalité des chances", ils "exigent […] une relance de l’éducation prioritaire dans les lycées des quartiers populaires."

"Notre combat, c’est de dire que nos établissements ne sont pas des établissements de seconde zone, ils font partie de l’Education nationale. Nous avons donc droit au même service public que tout le monde", nous affirme Patrick Samzun, professeur au lycée Marcel Sembat de Vénissieux et coreprésentant des personnels enseignants au conseil d’administration de l’établissement.

En effet, depuis cinq ans, leurs établissements sont sortis, comme tous les lycées, du dispositif de l’éducation propriétaire alors que, d’après eux, "la majeure partie de [leurs] élèves est issue des collèges REP et REP+." Par conséquent, ces lycées "manquent de dispositifs d’accompagnements et ont des effectifs trop nombreux", ajoute Patrick Samzun.