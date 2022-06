L'ASVEL Féminin annonce le retour de Sandrine Gruda à Lyon

L'ASVEL Féminin a annoncé ce vendredi la signature de Sandrine Gruda pour une durée de trois saisons entre Rhône et Saône. Agée de 34 ans et haute d'1m93, la basketteuse avait déjà passé quelques mois à Lyon entre 2017 et 2018 avant de retourner en Turquie.

L'intérieure arrive tout droit du club de Schio en Italie où elle a connu l'actuel coach rhodanien Pierre Vincent. Nul doute que le technicien a pesé dans les discussions pour faire venir cet atout majeur. Sandrine Gruda a aussi brillé avec l'Equipe de France en remportant la médaille d'or de l'EuroBasket en 2009 et deux médailles olympiques à Londres et à Tokyo.

"C'est une athlète qu'on ne présente plus. Elle est devenue au fil des années une joueuse emblématique de l'Equipe de France. C'est un modèle de travail et de détermination", témoigne Tony Parker. Le président du club conclut : "Elle a tout gagné mais a toujours soif de victoires et de titres. Son retour à Lyon va permettre au groupe de gagner en expérience".