Trois idées d’escapades en Pays de L’Arbresle à 30 minutes de Lyon

Envie d’une petite escapade à seulement quelques minutes de Lyon ? De vous ressourcer à la campagne le temps d’une journée ou d’un week-end ?

En famille, en couple ou solo, le Pays de L’Arbresle propose une série d’activités en plein air permettant de découvrir ses trésors locaux, tout en offrant un dépaysement total, loin de l’effervescence citadine !

À seulement 20 km de Lyon, niché entre le Beaujolais des Pierres Dorées et les Monts du Lyonnais, le Pays de l’Arbresle est un véritable écrin de campagne aux portes de Lyon.

Par voie routière ou ferroviaire (départ depuis la gare de Lyon Part-Dieu, de Gorge de Loup et Saint-Paul), sa facilité d’accès permet aux lyonnais de profiter d’une journée au grand air en seulement quelques minutes de trajet !

Bol d’air garanti !

Les balades gourmandes

Toute l’année, le Pays de L’Arbresle propose de découvrir son territoire à travers 11 balades, tout en dégustant de bons produits frais.

Partez à la découverte du patrimoine local lors d’une randonnée en toute autonomie.

À mi-chemin, un pique-nique savoureux composé de produits frais provenant des circuits courts, et concocté par un artisan local, vous sera réservé pour le déjeuner.

Deux possibilités s’offrent aux randonneurs afin de récupérer leur box gourmande : retirer le déjeuner directement chez le restaurateur ou se faire livrer par le producteur.

Deux nouvelles balades ont fait leur apparition cette année. Une première propose de se rendre sur les hauteurs de Courzieu, une randonnée sportive au départ du hameau de la Giraudière avec une pause pique-nique face à un superbe panorama sur les monts alentours.

La deuxième promet de ravir les amateurs d’houblon : La Rando-Bière.

Au programme, une balade sur les hauteurs de L’Arbresle, dont le parcours vous embarquera dans son centre historique et se terminera par la dégustation d’une planche de produits locaux à la micro-brasserie Virage 7, accessible en train depuis Lyon (le départ se faisant du parking de la gare SNCF).

Les dimanches électriques

Pédaler oui, mais sans (trop) se fatiguer !

Les balades en VTT électriques sont organisées de mars à octobre, deux dimanches par mois, au départ de L’Arbresle. Proposées à la demi-journée ou à la journée, elles sont accompagnées par un guide moniteur et promet de ravir les sportifs avérés, comme débutants.

Cette activité originale et sportive permet une immersion au coeur d’une nature accueillante en arpentant les chemins balisés du Pays de L’Arbresle. Vous rechargerez les batteries lors d’un pique-nique gourmand minutieusement concocté par des producteurs locaux.

Certaines balades prévoient également un arrêt dégustation dans un domaine viticole, de quoi ravir les amateurs d’oenologie !

Les visites découvertes

Le Pays de L’Arbresle vous livre ses secrets lors de visites guidées, de balades commentées, mais aussi à travers des initiations et démonstrations animées par des guides locaux passionnés.

En famille, en couple ou individuellement, le territoire local vous révèle ses trésors cachés, lors d’une virée au coeur d’une nature préservée. La configuration des visites en petits groupes permet d’offrir un moment privilégié aux visiteurs.

Deux offres sont proposées : Tout d’abord les visites pique-nique, qui se tiennent les jeudis et samedis durant les vacances scolaires et mettent à l’honneur une programmation de visites du patrimoine local. S’adressant à un public adulte/adolescent, elles sont agrémentées d’un apéritif, d’un pique-nique ou d’un goûter, réalisé avec des produits locaux.

D’avril à novembre, lors des vacances scolaires, petits et grands auront l’occasion de participer à une série d’initiations sportives, mais aussi aux ateliers manuels, aux balades en pleine nature et à des démonstrations artistiques lors des Mercredis-Découvertes.

Cette offre permet notamment de partir à la rencontre d’acteurs locaux partageant leur savoir-faire à travers leur production. Au programme : peintures, savons, cosmétiques, sculptures, céramiques, broderies, vins, confitures, pâtes de fruits, légumes…

Riche de ses nombreux chemins balisés, mais aussi de ses saveurs locales, le Pays de L’Arbresle offre aux lyonnais une campagne préservée aux portes de la capitale des Gaules.

Entre sites majeurs (Couvent de la Tourette, oeuvre célèbre de l’architecte Le Corbusier, les carrières de Glay, la ferme de Reverdy), panoramas verdoyants à couper le souffle et grande diversité de produits locaux, le Pays de L’Arbresle offre aux amoureux de nature et curieux l’occasion de découvrir, souffler et s’évader à seulement une trentaine de minutes de Lyon.

Toutes les activités sont à retrouver en ligne sur le site de l’office de tourisme du Pays de L’Arbresle.