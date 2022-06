L'Olympique Lyonnais racheté par l'américain John Textor, Jean-Michel Aulas reste en poste

Dans un communiqué de presse, Jean-Michel Aulas précise que l’opération prévue avec l’homme d’affaires américain "conduirait à une cession complète de la participation de Pathé et d’IDG et à une liquidé progressive d’Holnest, la holding familiale" du président du club.

La transaction permettrait "le renforcement de la structure financière d’OL Groupe", "la poursuite de sa stratégie et de ses investissements pour renforcer ses équipes sportives et ses infrastructures", "le maintien de Jean-Michel Aulas en tant que PDG et de l’équipe de direction actuelle" et enfin "le lancement d’une offre publique d’achat amicale au prix de 3 euros par action et de 265,57 euros par Osrane".

"Au cours de sa réunion de ce jour, le Conseil d'administration d'OL Groupe a accueilli favorablement ce projet, qui permettra de renforcer la structure capitalistique d'OL Groupe, comme demandé par le Conseil d'administration, et de poursuivre la stratégie de la société, comme approuvé par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a noté que ce projet devrait permettre à OL Groupe d'aborder la prochaine saison sportive dans les meilleures conditions possibles, ainsi que les années à venir, qui devraient voir la réalisation d'éléments importants de la stratégie de développement de la Société, notamment l'achèvement de la LDLC Arena et la poursuite du développement d'OL Vallée. A cet égard, la LDLC Arena accueillera l'équipe masculine de l'ASVEL, présidée par Tony Parker dans le cadre de l'Euroleague de basket-ball, ainsi que des événements musicaux en coopération avec Live Nation. Le Conseil d'administration est heureux de constater que ce projet permettrait la poursuite de la gestion par. Jean-Michel Aulas, avec l'équipe de direction et le Comité exécutif actuels de la Société, dont la compétence et l'expérience sont des atouts essentiels d'OL Groupe", poursuit le communiqué.

La transaction serait de l'ordre de 798 millions d’euros suivie d'une augmentation de capital de 86 millions d’euros. La valeur du club atteindrait les 884 millions d'euros.

Une conférence de presse de Jean-Michel Aulas et de John Textor est d’ores et déjà annoncée ce mardi à 16h au Groupama Stadium.

L’Américain n’est pas un novice en football. Il a déjà investi dans Crystal Palace (Angleterre), Botafogo (Brésil) et Molenbeek (Belgique). John Textor est subitement revenu en odeur de sainteté à Décines car Pathé a réclamé une vente rapide et le favori, Foster Gillett, n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de garanties sur l’origine de ses fonds et de son apport financier.

John Textor s'exprime dans le communiqué de ce lundi soir : "Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet. J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès".

Une annonce qui va entrainer logiquement le rachat du club et qui tombe 15 ans après l’entrée de l’OL en Bourse.