Lyon : dernière étape du tour de France de la décarbonation

Le "REV Rétrofit Tour", composé d’un bus, de deux utilitaires et de trois voitures rétrofités, vise à mener une campagne d’information et de sensibilisation inédite. Le convoi a traversé onze régions et s’est arrêté dans plus de trente métropoles et agglomérations.

L’arrivée du tour de France de la décarbonation à Lyon officialise le lancement de la filiale Bus et Poids lourds de REV Mobilités.

Le road show a permis de faire découvrir une avancée technologique en faveur des mobilités décarbonées grâce à la présentation et la démonstration exclusive de ces premiers véhicules rétrofités fonctionnels. Le rétrofit engendre 66% de réduction de Gaz à effet de serre soit plus de 6 tonnes, et 87% pour les bus et les camions.

Le but, pour Arnaud Pigounides, le fondateur de REV Mobilities, était de faire découvrir le rétrofit aux collectivités locales pour qu’elles puissent ajuster leurs politiques publiques de mobilité et de mettre en avant les engagements de la société en faveur de la décarbonation.

Il sera possible d’essayer les véhicules de 11h à 16h sur la place Antonin Poncet.