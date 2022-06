Un exercice de sécurité civile est prévu ce jeudi soir sur les pistes de l'aéroport international. La préfecture prévient que "plusieurs moyens de sécurité et de secours seront déployés en configuration réelle".

Un entrainement qui permet aux autorités de "vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité et d'améliorer la coordination entre les services de l'Etat, les collectivités et les exploitants. Il ne sera pas possible d'assister à l'exercice.