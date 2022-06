Olivier Gout élu 23e doyen de la faculté de droit de Lyon

Olivier Gout est professeur à l’université Jean Moulin de Lyon 3 depuis 2011. Il est le vice-doyen de la Faculté depuis 5 ans et a assuré de nombreuses fonctions depuis son arrivée comme la direction d’un institut et d’une équipe de recherches.

Il a souligné sa volonté de poursuivre le travail engagé par l’ancienne équipe décanale et s’inscrit entièrement dans le prolongement des actions menées par le doyen de Gaudemar. "J’entends œuvrer pour accompagner autant que possible les différents projets portés par tous les membres de la Faculté : promouvoir l’excellence des formations, favoriser l’insertion professionnelle, renforcer la recherche universitaire ainsi que le développement international et les interactions avec la cité", a déclaré le futur doyen.

Ses ambitions sont multiples : promouvoir l’excellence des formations propices à l’insertion professionnelle des étudiants, renforcer la recherche universitaire et le développement international pour favoriser le rayonnement de l’institution et enfin contribuer à apporter une ambiance de travail agréable au sein de l’établissement.

Le professeur Gout prendra ses fonctions au 1er septembre 2022.