L’OL et Lyon la Duchère s’associent jusqu’en 2024

Les dirigeants des deux clubs se sont réunis ce vendredi dans les locaux du Groupama Stadium dans le but d’officialiser un partenariat jusqu’en 2024. Cette association vise à permettre au club de la Duchère de profiter des compétences de l’Olympique Lyonnais, mondialement reconnu, et d’ainsi prolonger le travail effectué sur les volets sportifs et sociaux mis en place depuis quinze ans.

Jean-Michel Aulas et Jean-Christophe Vincent ont signé un accord autour de différents axes tels que : des échanges sportifs entre éducateurs, entraîneurs ou formateurs dans le cadre de la formation du joueur et de la stratégie de recrutement, un accompagnement dans le projet socio-éducatif mis en place par le club depuis près de quinze ans et enfin un accès privilégié au Groupama Stadium offert aux différents acteurs de Lyon La Duchère.

"Au-delà des engagements, des échanges sportifs et du soutien financier, le partenariat s’accompagnera également d’une convention avec OL Fondation pour soutenir le Pôle de Prévention d'Écoute et de Médiation mis en place par Lyon La Duchère. OL Fondation renforce ainsi les actions déjà menées avec l’OL Academy sur la protection des jeunes et des encadrants, en lien avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile", déclare Jean-Michel Aulas.