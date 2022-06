La Métropole de Lyon mise sur le solaire

Voté ce lundi matin lors du conseil métropolitain, le plan Métropole solaire répond à "l’ambition forte de la Métropole en termes de développement de l’énergie solaire sur son territoire", stipule la collectivité territoriale dans un communiqué.

Misant sur son ensoleillement d’environ 2 000 heures par an et sur la "richesse de l’écosystème local impliqué dans la filière", la Métropole de Lyon souhaite réagir face "à l’urgence climatique", renforcer "la souveraineté du territoire" et maîtriser "la facture énergétique de ses habitants et usagers."

Six axes de travail

Pour ce faire, le plan Métropole solaire s’organise autour de six actions majeures : "encourager l’implication citoyenne pour une appropriation par le plus grand nombre et une transition énergétique locale", "massifier la production d’électricité photovoltaïque sur les sites métropolitains", "encourager l’autoconsommation collective, le développement de l’agrivoltaïsme et des projets photovoltaïques sur les fonciers ou bâtis publics ou privés" mais aussi "accélérer le développement de la filière solaire thermique."

De plus, "dans une dynamique collective favorable à la transition solaire", la Métropole souhaite créer un réseau d’acteurs souhaitant développer la filière solaire : le "Club solaire." Le but est de "promouvoir la réalisation de projets solaires auprès des acteurs publics et privés, afin que le territoire de la Métropole renforce son attractivité et sa neutralité carbone."

A long terme, ce plan a pour objectif de "minimiser les impacts négatifs [tout en maximisant] les retombées économiques et sociales pour le territoire."