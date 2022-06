Bron lance son festival Fort en musiques : trois soirées de concerts gratuits

Et les collectivités locales sont au premier plan pour aider à monter des festivals. C’est le cas de la mairie de Bron qui programme trois soirées gratuites au Fort de Bron les 7, 8 et 9 juillet. En partenariat avec Radio Espace, Jazz Radio et Mradio, Fort en Musiques prévoit des concerts aux ambiances différentes.

Le 7 juillet, le Mradio Live laissera la place à la chanson française avec des artistes confirmés, des révélations et de jeunes talents : Axel Bauer, Michael Jones, Victoria Sio, Adé, Mentissa et La Petite Culotte.

Le 8 juillet, ambiance électro avec l’Espace on Stage : French Fuse, Stéphane Pompougnac et Sound of Legend.

Pour conclure cette première édition, Jazz sous les étoiles programme Sly Johnson et le groupe No Jazz.

Des before et after sont prévus chaque soir, avec également des tremplins musicaux en guise de premières parties.

L’entrée du Fort de Bron est donc gratuite mais il faut prendre ses billets sur le site dédié (dans la limite de 4 places par personne) et ainsi réserver sa participation aux différentes soirées de Fort en Musiques.