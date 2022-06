L’ASVEL féminin se sépare de son entraîneur Pierre Vincent !

L’ASVEL féminin a annoncé ce mercredi midi la fin de la collaboration avec son entraîneur Pierre Vincent. "Quelques semaines après la fin de la saison sportive et suite au bilan dressé avec l’ensemble des parties prenantes, le club a pris la décision de se séparer de son entraîneur Pierre Vincent. LDLC ASVEL Féminin remercie Pierre pour son engagement et lui souhaite pleine réussite dans la suite de ses projets", peut-on lire dans un communiqué de presse. Pierre Vincent, ancien sélectionneur de l’équipe de France et entraîneur des joueurs de l’ASVEL, était arrivé après le départ de Valéry Demory en juin 2021.

Les finalistes malheureuses du championnat de France cette année auront donc un nouvel entraîneur à la rentrée. "Le club est à la recherche actuellement d’un nouveau coach pour la saison 2022-2023", précise le club.