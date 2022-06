OL : visite médicale pour Corentin Tolisso ce jeudi ?

Selon RMC Sport, Corentin Tolisso doit passer sa visite médicale ce jeudi et signer dans la foulée un contrat si les tests physiques se révèlent être positifs.

Libre après son départ du Bayern Munich, le milieu de terrain de 27 ans aurait été convaincu par Jean-Michel Aulas mais surtout par Alexandre Lacazette et Anthony Lopes.

Corentin Tolisso, plus jeune que l'ex-attaquant d'Arsenal également de retour à Lyon, avait souhaité prendre le temps de la réflexion et chercher un éventuel dernier défi avant de prendre la direction du Groupama Stadium.

Que les supporters de l'OL se contiennent ! Car si le club rêve de faire signer Corentin Tolisso, la visite médicale devra être intraitable avec le joueur si souvent blessé. C'est d'ailleurs pour cela que Munich n'a eu aucun état d'âme à le laisser partir. Lyon n'a assurément pas les moyens de s'aligner sur le salaire de l'international si ce dernier manque une partie de la saison 2022-2023.

Affaire à suivre...