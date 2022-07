Retour de Corentin Tolisso à l’OL : "C’est ma ville, c’est là où j’ai grandi"

Ce vendredi matin, l’Olympique Lyonnais organise une conférence de presse très attendue par les supporters au cours de laquelle Corentin Tolisso sera présenté. Le milieu de terrain était en effet libre après son départ du Bayern Munich, où il avait passé cinq saisons. Il aurait été convaincu par Jean-Michel Aulas mais aussi et surtout par Alexandre Lacazette et Anthony Lopes, ses anciens coéquipiers.

A 27 ans, le joueur de 27 ans a signé un contrat pour 5 ans, soit jusqu’en 2027 minimum, après avoir passé une visite médicale ce jeudi. Son salaire n’a pas été précisé.

Dans un communiqué, Corentin Tolisso se dit "très heureux de revenir et de m’inscrire dans le nouveau projet du club. Lyon c’est ma ville, c’est là où j’ai grandi, là où je me sens bien et je reviens avec un immense plaisir. J’ai senti énormément d’amour de la part des supporters et j’ai hâte de vibrer à nouveau avec eux au Groupama Stadium".

"A l’aube de la saison 2022/2023, qui marque le début d’une nouvelle ère, le retour de Corentin Tolisso témoigne des grandes ambitions lyonnaises et de la volonté pour le club de remporter à nouveau des titres" juge le club de Jean-Michel Aulas.