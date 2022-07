Lyon : il pique-niquait sur les berges du Rhône, un homme le poignarde à six reprises

Alors que de nombreux Lyonnais profitaient de la première édition du festival Entre Rhône et Saône, d'autres partageaient un bon moment en extérieur. A l'instar de quelques amis qui improvisaient un pique-nique au bord de l'eau dans le 7e arrondissement.

Selon CNEWS, un individu âgé d'une vingtaine d'années a alors pris à partie le groupe pour une raison inconnue. Le ton est monté et l'un des participants du pique-nique a tenté de maîtriser le belligérant. Ce dernier a alors dégainé un couteau et a poignardé sa victime à six reprises, avant d'être désarmé et de prendre la fuite.

L'homme grièvement blessé au thorax, l'abdomen, l'aine et les jambes a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé.

Le couteau était introuvable, ayant été jeté dans le Rhône par le pique-niqueur qui avait désarmé l'agresseur.