Méga-feu dans le Gard : des pompiers lyonnais envoyés en renfort sur place

Les sapeurs-pompiers du Gard sont en alerte depuis ce jeudi après-midi. En cause, un « méga-feu » qui s’est déclenché vers 17 h dans une zone de végétation dense vers Bessèges, à la frontière avec l’Ardèche. Les flammes, poussées par des vents violents, ont déjà ravagé plus de 650 hectares d’après les sapeurs-pompiers locaux. "Les villages de Bordezac, Besseges, Gagnières sont directement menacés", annonçaient les secours du Gard ce jeudi soir.

Au total, 900 pompiers seront sur place ce vendredi pour tenter de maitriser cet immense feu de forêt dont le panache de fumée s’étend sur des centaines de kilomètres. Parmi eux, et après une demande formulée par le Centre opérationnel de la zone Sud Est, on retrouve 20 soldats du feu de Lyon, arrivés par deux colonnes de renfort dans la nuit avec leurs véhicules. Selon nos informations, les pompiers lyonnais ont été tout de suite engagés pour lutter contre les flammes sur cette commune de Bessèges où la situation est la plus inquiétante. Un bilan des opérations devait être réalisé dans la matinée.



🔥À la demande du Centre opérationnel de la zone Sud ➡️ ce soir, engagement d’un groupe d’intervention feu de forêt du @SDMIS69, au profit du département du GARD, sur le feu de Besseges.



Au total, 20 sapeurs-pompiers et 6 moyens feu de forêt du SDMIS sont engagés. pic.twitter.com/ZQtqHkC4sP — SDMIS (@SDMIS69) July 7, 2022